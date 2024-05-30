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Dünya

Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri: Şarm El Şeyh

10:08 - 30/05/2024 Perşembe
DHA
<p>Sıcak tropikal ve berrak suları, zengin deniz altı yaşamı ve görkemli mercan resifleri, burayı tüplü dalış için ideal bir destinasyon haline getiriyor.&nbsp;</p>
Sıcak tropikal ve berrak suları, zengin deniz altı yaşamı ve görkemli mercan resifleri, burayı tüplü dalış için ideal bir destinasyon haline getiriyor.

Mısır'ın Şarm El Şeyh kenti, dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul edilen Kızıl Deniz'in merkezinde yer alıyor.

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Şarm El Şeyh, her seviyeden dalgıç için uygun dalış noktalarına sahip. Acemi dalgıçlar için sığ sularda güvenli eğitim alanları bulunurken, deneyimli dalgıçlar için daha derin dalış noktaları mevcut.

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Profesyonel dalış merkezleri ve eğitmenler, deneyimli dalgıçlardan acemi seviyesindekilere kadar herkesin güvenli bir şekilde dalış yapmasını sağlıyor.

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Renkli balıklar, deniz kaplumbağaları, mercanlar ve hatta köpekbalıkları gibi muhteşem deniz yaşamını keşfetmek için Kızıl Deniz'in sularına dalış yapabiliyorsunuz.

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Hükümetin bölgedeki denetlemeleri ve doğal yaşamı etkilememek adına aldığı önlemlerin başında, dalış yapacakların yalnızca güvenli bölgelerde dalmasına izin veriliyor.

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Ayrıca, dalış merkezleri genellikle nitrox (nitrojen yüklemesini azaltmasına izin veren bir solunum gazı türü) ve teknik dalış gibi özel dalış kursları da sunuyor.

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Tüplü dalış yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar arasında, dalış öncesinde kısa bir eğitim ile temel dalış becerilerini öğrenme ve dalgıçların sağlık durumları yer alıyor.

#Şarm El Şeyh
#Mısır
#Deniz
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