Durdurulamıyor: Son görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi, yüz binlerce kişi büyük risk altında

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlar bir türlü kontrol altına alınamadı. Can kaybının 16'ya yükseldiği bölgede bilanço hızla ağırlaşırken, bu gece başlaması beklenen güçlü rüzgarlar nedeniyle alevlerin tekrar yayılmasından endişe ediliyor. En az 153 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu açıklayan yetkililer, yangınlar nedeniyle en az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

1 /10 Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.





2 /10 ABD tarihinin en kötü felaketi olarak adlandırılan California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları korkunç görüntülere sahne oldu.



3 /10 En az 153 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu açıklayan yetkililer, yangınlar nedeniyle en az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.





4 /10 Öte yandan 22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 11, 14 bin 100 dönümlük alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların da devam ettiği bildirildi.



5 /10 Bölgede süren 6 yangının en büyüğü Palisades yangını doğuya doğru kaydı ve Brentwood yerleşkesinin çoğunda ve Encino'nun bir kısmında yeni tahliye emirlerine neden oldu.





6 /10 Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.



7 /10 Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.



8 /10 Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken bu gece başlaması beklenen güçlü rüzgarlar nedeniyle alevlerin tekrar yayılmasından endişe ediliyor.

9 /10 İşte felaketin uydu görüntüsü...

