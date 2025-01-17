Emevi Camii'nde PKK/YPG protestosu

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir grup Suriyeli, terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti.
Gösteride, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız, PKK'nın ülkemizden çıkmasını istiyoruz", "Katil SDG düşsün" ve "SDG'nin himayesi altındakiler bizi temsil edemez" sloganları atıldı.
Gösteriye katılan Hamid Ali, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde 8 yıldır ihlallerini sürdürdüğünü belirterek "Çocukları katlettiler, yolları kapattılar, elektrik yok. Petrol nereye gidiyor? Petrol bu ülkenin serveti. Bu serveti halka dağıtmalarını istiyoruz." dedi.