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Emevi Camii'nde PKK/YPG protestosu

Emevi Camii'nde PKK/YPG protestosu

16:1217/01/2025, Cuma
AA
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<p>Emevi Camisi önünde cuma namazı çıkışı toplanan bir grup Suriyeli sivil, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.</p>
Emevi Camisi önünde cuma namazı çıkışı toplanan bir grup Suriyeli sivil, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir grup Suriyeli, terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti.

Gösteride, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız, PKK'nın ülkemizden çıkmasını istiyoruz", "Katil SDG düşsün" ve "SDG'nin himayesi altındakiler bizi temsil edemez" sloganları atıldı.

Gösteriye katılan Hamid Ali, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde 8 yıldır ihlallerini sürdürdüğünü belirterek "Çocukları katlettiler, yolları kapattılar, elektrik yok. Petrol nereye gidiyor? Petrol bu ülkenin serveti. Bu serveti halka dağıtmalarını istiyoruz." dedi.

#Şam
#Emevi Camii
#Terör Örgütü PKK/YPG

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