Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki El Halil kentine baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki El Halil kentine baskın düzenledi

23:3828/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenleyerek esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, El Halil'in Eski Şehir bölgesinde pek çok sokağa baskın düzenleyip Filistinli esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı ve halkın hareketine engel oldu.



İsraillilerin, Eski Şehir'de Filistinlilerin yaşadığı mahallelere sürekli baskın düzenleyip müstehcen dil kullanarak saldırdığı belirtiliyor.



El Halil Protokolü


El Halil'de İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması için 15 Ocak 1997'de El Halil (Hebron) Protokolü imzalanmıştı.

Kentin "H1" ve "H2" olarak taksim edildiği protokolde, "H1" olarak adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini oluşturan bölgenin Filistin'in kontrolü altında olması öngörülmüştü.



"H2" şeklinde isimlendirilen ve Harem-i İbrahim Camisi ile caminin bulunduğu Eski Şehir'i içine alan yüzde 20'lik alanda sivil yönetim Filistin'e, güvenlik ise İsrail'in denetimine devredilmişti.



#El Halil
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?