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Gazze Şeridi'nde ulaşım krizi derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde ulaşım krizi derinleşiyor

12:4910/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka nedeniyle araç yedek parçaları ve bakım ekipmanlarının bölgeye girişinin engellenmesi, ulaşım krizini derinleştiriyor. İsrail saldırılarında çok sayıda aracın ağır hasar görmesi ve mevcut araçların yedek parça ile yakıt sıkıntısı nedeniyle sınırlı şekilde kullanılabilmesi, Filistinlileri alternatif ulaşım yöntemlerine yöneltiyor. Günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluklar yaşayan Han Yunus kentindeki Filistinliler, at arabaları, bisikletler ve çalışır durumdaki araçların arkasına bağlanan römork benzeri binekleri kullanarak mevcut soruna alternatif çözümler bulmaya çalışıyor.

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