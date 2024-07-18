Gazze'de çöpler dağ oldu: Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden hain saldırıları nedeniyle kamu hizmetleri durma noktasına geldi. Yurdundan edilmiş Filistin halkının sığındığı Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde biriken tonlarca katı atık tehlike arz ediyor. Etrafı çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli aileler ve çocuklar, kötü koku, sinek ve kemirgenlerin yayılmasının yanı sıra salgın hastalık tehdidi altında yaşamaya çalışıyor.

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