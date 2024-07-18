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Dünya

Gazze'de çöpler dağ oldu: Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

17:54 - 18/07/2024 Perşembe
AA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden hain saldırıları nedeniyle kamu hizmetleri durma noktasına geldi. Yurdundan edilmiş Filistin halkının sığındığı Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde biriken tonlarca katı atık tehlike arz ediyor. Etrafı çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli aileler ve çocuklar, kötü koku, sinek ve kemirgenlerin yayılmasının yanı sıra salgın hastalık tehdidi altında yaşamaya çalışıyor.

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#çöp
#gazze
#filistin
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