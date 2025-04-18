Gazze'de en acı tablo: Kimliği tespit edilemeyen cesetler böyle teşhis ediliyor

İsrail'in, DNA testi yapan cihazlar ile bu cihazları çalıştıracak maddelerin girişini yasakladığını, ayrıca bu alanda çalışacak deneyimli doktor ve teknik ekipten de yoksun olduklarını aktaran Şehhade, şöyle konuştu:

"Sayı çok büyük. Kimliği tespit edilmemiş binlerce ceset var. Biz elimizden geldiğince tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken çok ilkel yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Kemiklerin boylarını ölçüyoruz, dişleri kontrol ediyoruz, kıyafetleri veya yüzük, anahtar saat gibi kişisel eşyaları inceliyoruz, ailelerden aldığımız ölçüleri elimizdekilerle karşılaştırmaya çalışıyoruz."