Gazze’de karanlıkta yaşam mücadelesi

22:2731/10/2025, Cuma
AA
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli Muhammed el-Cezzar ile eşi Sumiye el-Cezzar, çocuklarıyla birlikte derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşın başında yoğun bombardıman nedeniyle kuzeydeki Cibaliye Kampı’ndan göç etmek zorunda kalan aile, elektriğin bulunmadığı kampta zor koşullarda hayatını sürdürüyor.

Savaşın başında yoğun bombardıman nedeniyle kuzeydeki Cibaliye Kampı’ndan göç etmek zorunda kalan aile, elektriğin bulunmadığı kampta zor koşullarda hayatını sürdürüyor.

#Gazze
#Karanlık
#Çadır
