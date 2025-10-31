Gazze’de karanlıkta yaşam mücadelesi

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli Muhammed el-Cezzar ile eşi Sumiye el-Cezzar, çocuklarıyla birlikte derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşın başında yoğun bombardıman nedeniyle kuzeydeki Cibaliye Kampı’ndan göç etmek zorunda kalan aile, elektriğin bulunmadığı kampta zor koşullarda hayatını sürdürüyor.
