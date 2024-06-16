|
Dünya

Gazze'de Kurban Bayramı: Katil İsrail bayramda da çocukları bombaladı çok sayıda şehit var

22:38 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:44 - 16/06/2024 Pazar
AA

Kurban Bayramı'nda da Gazze'de kan akmaya devam ediyor. İşgalci ve soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

1/ 7

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı.

2/ 7

Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

3/ 7

 İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

4/ 7

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

5/ 7

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı. 

6/ 7
7/ 7
#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Şehit
34 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri