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Gazze'de soykırıma katılan İsrail askerlerinin cenazeleri gözyaşlarıyla taşındı

Gazze'de soykırıma katılan İsrail askerlerinin cenazeleri gözyaşlarıyla taşındı

17:568/07/2025, Salı
AFP
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<p>7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen İsrailli asker sayısının 888'e yükseldiği ifade edildi.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen İsrailli asker sayısının 888'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu askerleri, Kudüs'te düzenlenen cenaze töreninde Gazze Şeridi'nde sivilleri bombalarken Hamas'ın tuzaklarına düşerek öldürülen başçavuş Noam Aharon'un tabutunu taşıdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Beyt Hanun'da İsrail askerlerine karşı kurulan pusuyla ilgili paylaşımda bulundu.


"Ordunuzun itibarını yerle bir edeceğiz" yazılı paylaşımda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve savaşı devam ettiği sürece asker cenazelerinin de gelmeye devam edeceği kaydedildi.






İsrail Ordu Radyosu ise dün akşam Beyt Hanun'da ilerlemekte olan piyade askerlerin yola döşenen 2 bomba patlatılarak hedef alındığını belirtti.

Saldırıda yaralanan askerlerin tahliyesi için başka bir birliğin gönderildiği, bunlara da ateş açıldığı ve ölü sayısının arttığı, bunun üzerine komplike bir hal alan tahliye için ek kuvvetlerin gönderildiği aktarıldı.


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