Gazze'de su krizi: Deyr Belah kentinde altyapı hizmetleri durma noktasına geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı ambargo, Deyr Belah kentindeki altyapı hizmetlerini durma noktasına getirdi. Deyr Belah belediyesi, yeterli yakıt bulunmaması nedeniyle kanalizasyon arıtma tesislerindeki çalışmaların durdurulduğunu duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yerinden edilen Filistinliler, barınma kriziyle mücadele ediyor.
7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle defalarca göç etmek zorunda kalan ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, barınabilecekleri bir yer bulmakta zorluk yaşıyor.
Gazze Şeridi'ndeki kuzeyinde yerinden edilen Filistinliler, kalacak yer bulamadıkları için İsrail saldırılarında yıkılan veya hasar gören okul binalarına sığınmak zorunda kaldı.
Son olarak, Deyr Belah kentindeki altyapı hizmetlerini durma noktasına getirdi.
Deyr Belah belediyesi, yeterli yakıt bulunmaması nedeniyle kanalizasyon arıtma tesislerindeki çalışmaların durdurulduğunu duyurdu.