Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’nda pazar yerleri yeniden canlandı

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki halk pazarı, aylar süren kısıtlamaların ardından yeniden hareketlendi. İsrail’in yardım ve ticari malların girişine izin vermesiyle birlikte gıda ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri tezgâhlarda tekrar yerini aldı. Filistinliler, uzun süredir mahrum kaldıkları ürünlere ulaşabilmenin sevincini yaşadı.
