Gazzeli Dânâ İsrail saldırısında sağ kolunu kaybetti: Yaşama tutunmaya çalışıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli uzuvlarını kaybetti.
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Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yıkık bir binada babasıyla yaşayan 10 yaşındaki Dânâ Hüsam Ziyad, saldırıda üç kardeşi ve bazı aile üyelerini kaybederken sağ kolunu da yitirdi.
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Dânâ, bir gün protez kola kavuşmanın hayalini kuruyor.
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