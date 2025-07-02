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Gazzeli Dânâ İsrail saldırısında sağ kolunu kaybetti: Yaşama tutunmaya çalışıyor

Gazzeli Dânâ İsrail saldırısında sağ kolunu kaybetti: Yaşama tutunmaya çalışıyor

12:362/07/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli uzuvlarını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yıkık bir binada babasıyla yaşayan 10 yaşındaki Dânâ Hüsam Ziyad, saldırıda üç kardeşi ve bazı aile üyelerini kaybederken sağ kolunu da yitirdi.

Dânâ, bir gün protez kola kavuşmanın hayalini kuruyor.

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