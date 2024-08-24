Gazze'nin evlatları şimdi de salgın hastalıkla boğuşuyor: Birçok bölgesinde cilt hastalıkları yaygınlaşıyor

Deyr Balah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar, yollarda biriken çöplerin toplanmaması, içme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor.
Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor.
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Çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce kişide uyuz, ishal, su çiçeği ve cilt hastalıkları vakaları tespit ediliyor.
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#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
1 saat önce