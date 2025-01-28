Google Maps Trump'ın kararını uyguluyor: Meksika Körfezi'nin ismi değişecek

Küresel ticarette kritik konumda

Çok sayıda ticari limanı içerisinde barındırarak uluslararası gemi yolu haline gelen Körfez, Panama Kanalı'na bağlanarak Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa arasında küresel ticaret için önemli bir geçiş noktasını teşkil ediyor. Kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği dahil birçok unsurun geleceğini tehdit ettiği Körfez, ABD ve Meksika ekonomileri için kritik bir unsur olarak görülüyor.