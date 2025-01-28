Google Maps Trump'ın kararını uyguluyor: Meksika Körfezi'nin ismi değişecek

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, 'Meksika Körfezi' ismini haritalar uygulamasında 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini açıkladı.
Trump, 20 Ocak'ta yemin törenindeki konuşmasında "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Google Maps isim değiştirecek
Google Haritalar, Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini hayata geçirme konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılarak, söz konusu değişiklik talimatına uyulacağı ve Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirileceği bildirildi.
ABD dışındakiler iki ismi de görecek
Değişikliğin ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde yapılacak güncellemenin ardından uygulamaya koyulacağı kaydedilen açıklamada, ABD'deki kullanıcıların yeni ismi, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği ifade edildi.
Google, daha önce de tartışmalı isimler için bölgeye özgü etiketleme uygulamalarını hayata geçirmişti.
Göreve gelmeden gündeme getirmişti
Donald Trump, ilk olarak 7 Ocak'ta Florida'da düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesini gündeme getirmiş, 20 Ocak'ta yemin törenindeki konuşmasında da bu konuyu tekrar gündeme taşımıştı.
'ABD'nin temelleri' vurgusu
Trump, aynı gün Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi kullanılmıştı.
Meksika'dan sert tepki
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 'Meksika Körfezi' isminin uluslararası alanda tanındığını vurgulayarak bu değişikliğe karşı çıkmıştı. Sheinbaum, Trump'ın önerisini eleştirerek, Körfez hakkında söz hakkının Meksika halkına ait olduğunu ifade etti.
İsmin tarihçesi nedir?
Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifler, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları yaptı. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verilerek bu isim günümüze kadar böyle geldi. ABD'nin güneydoğusunu, Meksika'nın doğu kıyısı ile Küba adasını çevreleyen ve dünyanın en büyük körfezi olan Meksika Körfezi, çevresel, ekonomik ve jeopolitik açıdan büyük öneme sahip.
Petrol ve doğal gaz yatağı
Meksika Körfezi, dünyanın en büyük açık deniz petrol ve doğal gaz üretim bölgeleri arasında yer alırken, bir yandan da ticari balıkçılık endüstrisine ev sahipliği yapıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre Körfez, ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 14'ünü, toplam petrol rafine kapasitesinin en az yüzde 48'ini ve toplam doğal gaz işleme tesisi kapasitesinin yüzde 51'ini oluşturuyor.
Küresel ticarette kritik konumda
Çok sayıda ticari limanı içerisinde barındırarak uluslararası gemi yolu haline gelen Körfez, Panama Kanalı'na bağlanarak Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa arasında küresel ticaret için önemli bir geçiş noktasını teşkil ediyor. Kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği dahil birçok unsurun geleceğini tehdit ettiği Körfez, ABD ve Meksika ekonomileri için kritik bir unsur olarak görülüyor.
ABD ekonomisinin can damarı
Meksika Körfezi ayrıca, balık, karides, deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları dahil deniz yaşamı açısından zengin ve Atlantik ekosistemindeki deniz yaşamı için hayati öneme sahip. ABD yönetimi, özellikle petrol, doğal gaz, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerle ABD ekonomisi için değerli konuma sahip olan Meksika Körfezi'nden sahil turizmi açısından da büyük gelir elde ediyor.