Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinli kadınlar kurabiye satarak geçimlerini sağlıyor

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki çadırlarda yaşayan Filistinli kadınlar, yerinden edilmelerinin ardından geçimlerini sağlamak için ev yapımı hamur işleri ve kurabiye satmaya başladı. İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan kadınlar, müşterilerden sipariş alarak ürettikleri yiyecekleri satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.
İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen kısıtlı yardım girişinin yapılabildiği Gazze Şeridi'nde Filistinli kadınlar kendi emekleriyle hayata tutunuyor.
Filistinli kadınlar, müşterilere ev yapımı kurabiye ve hamur işi satarak geçimlerini sağlıyor
Han Yunus şehrinde yaşayan Filistinli kadınlar.