Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinli kadınlar kurabiye satarak geçimlerini sağlıyor

Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinli kadınlar kurabiye satarak geçimlerini sağlıyor

18:4010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
<p>İsrail'in işgaline rağmen Filistinli kadınlar geçimlerini sağlamaya devam ediyor</p>
İsrail'in işgaline rağmen Filistinli kadınlar geçimlerini sağlamaya devam ediyor

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki çadırlarda yaşayan Filistinli kadınlar, yerinden edilmelerinin ardından geçimlerini sağlamak için ev yapımı hamur işleri ve kurabiye satmaya başladı. İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan kadınlar, müşterilerden sipariş alarak ürettikleri yiyecekleri satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen kısıtlı yardım girişinin yapılabildiği Gazze Şeridi'nde Filistinli kadınlar kendi emekleriyle hayata tutunuyor.

Filistinli kadınlar, müşterilere ev yapımı kurabiye ve hamur işi satarak geçimlerini sağlıyor

Han Yunus şehrinde yaşayan Filistinli kadınlar.

#Filistin
#Yardım
#Kurabiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küresel büyüme endişesi altını uçurdu: Gram, çeyrek ve ons altın bugün (10 Kasım) ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? İşte güncel rakamlar ve beklentiler