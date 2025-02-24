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Gözde turizm kentinden hayalet kasabaya: Herkes terk etti

Gözde turizm kentinden hayalet kasabaya: Herkes terk etti

21:2924/02/2025, Pazartesi
AA
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Yunanistan’ın önemli turizm merkezlerinin başında gelen, ikonik beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle ünlü Santorini Adası, peş peşe yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle zor günler yaşıyor.

İkonik beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle Yunanistan'ın önemli turizm destinasyonun başında gelen Santorini Adası ardı ardına yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle kabus gibi günler yaşıyor. 

 Ada genelinde yaşanan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, sakinlerinin de terk ettiği Fira Kasabası dron destekli görüntülerle havadan görüntülendi.

 Boş sokaklarda, birkaç kedi ve az sayıda kişinin görüldüğü ada hayalet kenti anımsatıyor.

#Santorini
#Yunanistan
#Hayalet

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