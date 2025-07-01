Herkesin telefonu aynı anda alarm verecek: Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık planı ortaya çıktı

TARİH BELLİ DEĞİL, ANCAK TEST YAKIN





Daily Mail’in haberine göre, yeni testin tam tarihi henüz netleşmedi. Ancak İngiltere Hükümeti, bu yıl içinde yapılacağını duyurdu. Planlamaya göre, bu testten sonra sistem her iki yılda bir düzenli olarak devreye alınacak.

Söz konusu alarm sistemi; sel, orman yangınları ve şiddetli hava olayları gibi doğal afetlerde de halka hızlıca bilgi vermek için kullanılıyor.