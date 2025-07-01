Herkesin telefonu aynı anda alarm verecek: Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık planı ortaya çıktı

Tüm dünya savaş senaryolarını gündeminde tutarken İngiltere de ulusal alarm sistemini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Tüm cep telefonlarında çalacak siren sesiyle test edilecek sistem, ülkede tedirginliğe neden oldu. Hükümetin "doğrudan askeri tehdit" uyarısıyla duyurduğu bu hamle, dünya genelinde gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesiyle de dikkat çekti…
İngiltere'de cep telefonları bu yıl içinde bir anda çalmaya başlayacak. Hükümet, ülke genelinde herkese ulaşacak yeni bir alarm testine hazırlanıyor. Telefonlar sessizdeyken bile çalışacak bu sistem, İngiltere topraklarının artık askeri tehdit altında olabileceği yönündeki uyarılarla aynı döneme denk geldi. Alarm sesiyle birlikte vatandaşlara mesaj da gönderilecek. Peki bu uyarının arkasında ne var?
İngiltere Hükümeti, ülke genelinde savaş hazırlığı çağrısı yaparken Acil Durum Alarm Sistemi’ni iki yıl aradan sonra yeniden test etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, bu yıl içerisinde yapılacak test sırasında tüm İngiliz vatandaşlarının cep telefonlarına yüksek sesli bir alarm gönderilecek.
İlk kez 2023 yılında devreye alınan bu sistem, çevrede yaşamı tehdit eden olağanüstü durumlarda halkı hızla bilgilendirmek amacıyla geliştirilmişti. Yeni test kararı ise İngiltere’nin yayımladığı güncel savunma stratejisiyle dikkat çekici bir paralellik taşıyor. Raporda yer alan ifade oldukça net: “İngiltere toprakları, artık doğrudan askeri tehdit altında olabilir.”
CEP TELEFONLARINA ULUSAL ALARM MESAJI GELİYOR
Sistemin ilk testinde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajı şöyleydi:
“Ciddi Uyarı. Bu, Acil Durum Uyarıları'nın testidir. Yakınınızda yaşamı tehdit eden bir acil durum varsa sizi uyaracak yeni bir Birleşik Krallık hükümeti hizmetidir. Gerçek bir acil durumda, kendinizi ve başkalarını korumak için uyarıdaki talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin. Bu bir testtir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.”
Sistem aktif edildiğinde, belirlenen bölgedeki tüm telefonlar yüksek sesle siren sesi çıkaracak, titreşecek ve ekranda bir uyarı mesajı belirecek. Sessiz modda olan cihazlarda bile alarm devreye girecek. Yetkililer, bu mesajların kişisel telefon numaralarına gerek duyulmadan otomatik olarak gönderileceğini vurguluyor.
TARİH BELLİ DEĞİL, ANCAK TEST YAKIN
Daily Mail’in haberine göre, yeni testin tam tarihi henüz netleşmedi. Ancak İngiltere Hükümeti, bu yıl içinde yapılacağını duyurdu. Planlamaya göre, bu testten sonra sistem her iki yılda bir düzenli olarak devreye alınacak.
Söz konusu alarm sistemi; sel, orman yangınları ve şiddetli hava olayları gibi doğal afetlerde de halka hızlıca bilgi vermek için kullanılıyor.
DÜNYA GENELİNDE BENZER UYGULAMALAR
Bu tür sistemler yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. Japonya, uydu ve hücresel yayın teknolojilerini birleştiren J-ALERT sistemiyle deprem, tsunami ve füze tehditleri gibi acil durumlarda vatandaşlarını uyarıyor. Güney Kore de benzer şekilde hava olaylarından kayıp kişilere kadar çeşitli uyarılar yayımlıyor. ABD ise İngiltere’ye benzeyen WEA sistemiyle halkı bilgilendiriyor.
SAVAŞ VE NÜKLEER SENARYOLAR
İngiltere’de alarm sisteminin yeniden test edileceği duyurusu, kamuoyunda artan savaş endişelerinin hemen ardından geldi. Hükümetin yayımladığı yeni savunma strateji belgesi, oldukça dikkat çekici ifadeler barındırıyor:
“Uzun yıllardan sonra ilk kez, İngiltere topraklarının doğrudan askeri tehdit altına girmesi olasılığına aktif şekilde hazırlık yapmamız gerekiyor.”
Başbakan Keir Starmer ise raporun önsözünde şu sözleri kullandı:
“Dünya değişti. Rus saldırganlığı kıtamızı tehdit ediyor. Stratejik rekabet yoğunlaşıyor. Aşırılıkçı ideolojiler yükselişte. Teknoloji, hem savaşın hem de iç güvenliğin doğasını değiştiriyor.”