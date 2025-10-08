Hollanda'da 20 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Ellerinde “Soykırımı durdur”, “Şimdi adalet”, “Özgür Filistin” ve “Gazze’yi öldürmeyi durdur” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", “Soykırımı durdur” ve “Gazze sen sakın ağlama, seni her zaman koruyacağız” sloganları attı.







