İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla bir kez daha sokaklara indi: Ölmenize izin vermeyeceğiz

"Soykırıma destek olanlara oy vermeyin”





Gösteriye katılan ve Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan bir kişinin oğlu olduğunu belirten Mark Etkind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Holokost'tan kurtulan bir babanın oğluyum ve İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirmesi ve bunu Yahudileri Nazilerden, başka bir soykırımdan korudukları gerekçesiyle meşrulaştırması karşısında tamamen öfkeliyim." dedi.