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İşgalci İsrail Gazze'de alıkoyduğu ve sağlık durumları kötüleşen 9 Filistinliyi salıverdi

İşgalci İsrail Gazze'de alıkoyduğu ve sağlık durumları kötüleşen 9 Filistinliyi salıverdi

12:5614/04/2025, Pazartesi
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 9 Filistinliyi, "sağlık durumları kötü bir şekilde" serbest bıraktı. İsrail ordusunun serbest bıraktığı 9 kişi, güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. İsrail cezaevlerinde "gördükleri işkence nedeniyle" sağlık durumları kötüleşen Filistinliler, Kızılhaç'a ait araçlarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 9 Filistinliyi, "sağlık durumları kötü bir şekilde" serbest bıraktı.

İsrail ordusunun serbest bıraktığı 9 kişi, güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Salıverilen Filistinlilerin sağlık durumlarının iyi olmadığı görüldü.

İsrail cezaevlerinde "gördükleri işkence nedeniyle" sağlık durumları kötüleşen Filistinliler, Kızılhaç'a ait araçlarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Serbest bırakılanların sağlık kontrolü için hastanede gerekli tahlil ve tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

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