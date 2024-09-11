İşgalci İsrail Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı: Geride kalan büyük yıkım böyle görüntülendi

Katil sürüsü İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonrası bölgede ağır yıkım bıraktı. İşgalci İsrail'in saldırısında çok sayıda ev zarar gördü ve kampın altyapısı tahrip oldu.
Binalar patlayıcılarla yıkıldı
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Bureyc, el-Magazi ve Nusayrat mülteci kampları da gece boyunca işgalci topçu birliklerinin hedefindeydi. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'nda konuşlu işgalci güçlerinin sürdürdükleri binaları patlatma eylemlerinin sesleri duyuluyor. Katil sürüsü İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de bazı binaları paylayıcılarla yıktı.
Siyonist İsrail'in saldırılarında 41 bini aşkın kişi hayatını kaybetti
Katil sürüsü İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 94 bin 454 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Filistinli bir kadın küçük kızıyla hayatını kaybetti
Yerel kaynaklar da Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde işgalci İsrail'in hava saldırısına maruz kalan bir evde Filistinli bir kadının, küçük kızıyla yaşamını yitirdiğini aktardı.
Kaynaklar, işgalci İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evlerin enkazlarında bazı kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İşgalci topçu birlikleri de Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerindeki yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.
Katil sürüsü İsrail'in, Gazze kentini hem helikopterden açtığı ateşle hem de denizden attığı roketlerle hedef aldı.