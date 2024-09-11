İşgalci İsrail Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı: Geride kalan büyük yıkım böyle görüntülendi

Siyonist İsrail'in saldırılarında 41 bini aşkın kişi hayatını kaybetti

Katil sürüsü İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 94 bin 454 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.