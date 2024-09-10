İşgalci İsrail'den Gazze'ye korkunç saldırı: Çadırlara düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 825 kişi yaralandı.