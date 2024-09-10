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İşgalci İsrail'den Gazze'ye korkunç saldırı: Çadırlara düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti

10:18 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:30 - 10/09/2024 Salı
AA
<p>İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 825 kişi yaralandı. </p>
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 825 kişi yaralandı.

Katil sürüsü İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'ının yaralandığı belirtildi. Bölgedeki çadırlarda büyük hasar meydana geldi.

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#Filistin
#İsrail
#Gazze
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