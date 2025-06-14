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İsrail genelinde şiddetli patlama sesleri: 15 dakika içinde üç salvo füze

İsrail genelinde şiddetli patlama sesleri: 15 dakika içinde üç salvo füze

07:3914/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail basını, İran'dan 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaştı.

İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi


İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.


Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.


İsrail basını da İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı.



İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.



Fırlatılan füzeler ve İsrail'in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin devreye girmesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin semasından görüntülendi.



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