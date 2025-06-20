İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldı

İnsani yardım almak ümidiyle Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

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