İsrail saldırısında her iki kolunu kaybeden Gazzeli Sara ayaklarıyla yaşama tutunuyor

Gazze'de sivillerin hedef alındığı bir İsrail hava saldırısında her iki kolunu kaybeden 10 yaşındaki Filistinli Sarah Al-Barsh, ayaklarıyla yaşama tutunuyor.
Gazze'de sivillerin hedef alındığı bir İsrail hava saldırısında her iki kolunu kaybeden 10 yaşındaki Filistinli Sarah Al-Barsh, ayaklarıyla yaşama tutunuyor.
Gazze kentinin doğusundaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Sarah, günlük işlerini ayaklarıyla yapmaya çalıştığı için büyük zorluk yaşıyor.
Aynı saldırıda babasını da kaybeden Sarah, ileri teknoloji protez kollarla yeniden normal bir yaşama kavuşmayı hayal ediyor.