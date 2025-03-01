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İsrail zulmü Ramazan'da da sürüyor

İsrail zulmü Ramazan'da da sürüyor

19:201/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
AA
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Menşiye Mahallesi'ne askeri buldozerlerle girerek, yolları tahrip etti ve Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıktı.

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor.

Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, yaptığı açıklamada, "Birkaç askeri buldozer Menşiye Mahallesi'ne girerek yolları kazmaya, Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanından Ebu Bekir es-Sıddık Mahallesi, Cami Mahallesi ve Menşiye Mahallesi'ne kadar uzanan bölgede 11 evi yıkmaya başladı." dedi.

Şaviş, "İşgal güçleri, büyük çaplı patlamalar gerçekleştireceklerini öne sürerek Nur Şems Mülteci Kampı çevresinde yaşayanları evlerini terk etmeye zorladı." diye konuştu.

İsrail ordusunun kampta ne yaptığı ya da ne yapmayı planladığını bilmediklerini ancak zaman zaman silah sesleri ve patlamalar duyulduğunu söyleyen Şaviş, "İşgal güçleri, kampın tamamında yaşayan yaklaşık 9 bin kişiyi göç etmeye zorladı. Buna ek olarak, Nur Şems Kampı çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA çarşamba günü "İsrail güçlerinin, kamp meydanından Menşiye Mahallesi'ne kadar uzanan bir yol açmak bahanesiyle Nur Şems Kampı'nda 11 evi yıkmayı planladığını" duyurmuştu.

#Batı Şeria
#Filistin
#İsrail

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