İsrail zulmü Ramazan'da da sürüyor

İsrail ordusunun kampta ne yaptığı ya da ne yapmayı planladığını bilmediklerini ancak zaman zaman silah sesleri ve patlamalar duyulduğunu söyleyen Şaviş, "İşgal güçleri, kampın tamamında yaşayan yaklaşık 9 bin kişiyi göç etmeye zorladı. Buna ek olarak, Nur Şems Kampı çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda bırakıldı." ifadelerini kullandı.