İsrail'e silah satışını protesto amacıyla Madrid'deki Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya atıldı: Filistin halkının soykırımına son verin

Çevre örgütü, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 60 bini aşkın insan öldürüldü. Bu arada İspanya, İsrail askeri sanayisine değeri 1,044 milyar avroyu aşan en az 46 sözleşme yaptı." bilgisini verdi.





"İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı olarak ihlal etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği ve Avrupa Birliği'nin de işbirliğiyle askeri saldırılarını yoğunlaştırdığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: