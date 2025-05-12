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İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu vurdu: 15 kişi katledildi

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu vurdu: 15 kişi katledildi

12:4512/05/2025, الإثنين
AA
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<p>İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.</p>
İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Okula sığınan Filistinliler, saldırıda ağır hasar gören okul binasındaki kullanılabilir eşyaları toplamaya çalıştı.

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