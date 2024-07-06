Katil İsrail bunu da yaptı: Gazze'de alıkoyarak işkence yaptığı Filistinlileri salıverdikten saatler sonra öldürdü

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılanma, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.







