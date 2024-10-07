Katil İsrail Gazze'de 1 yılda her şeyi yok etti: Yıkımın boyutunu gözler önüne seren kareler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1 yıl geride kalırken, Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Katil İsrail, Gazze'deki saldırılarında evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait yapılar, okul, hastane, cami, kilise ve çok sayıda tarihi yapı ile sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıktı. 7 Ekim 2023 İsrail saldırıları öncesi ve sonrası Gazze'de yaşanan değişim belgelendi.

1 /33 Gazze kentindeki Shihab anıtının 21.09.2022 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 06.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

2 /33 Gazze kentindeki Mavi Marmara anıtının 07.01.2013 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 04.10.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

3 /33 Gazze kentindeki El-Şuheda (El-Saraya) Camisi'nin 27.08.2020 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 07.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

4 /33 Gazze kentindeki tarihi Ulu (Ömeri) Camisi'nin 13.04.2023 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 28.08.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

5 /33 Gazze kentindeki Florya adlı binanın 15.01.2021 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 07.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

6 /33 Gazze kentindeki Alhassina (El-Mina) Camisi'nin 21.10.2022 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 07.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

7 /33 Han Yunus kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binasının 01.09.2018 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 15.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

8 /33 Han Yunus kentindeki Büyük Han Yunus Camisi'nin 24.04.2020 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 17.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

9 /33 Gazze kentindeki El-Kenz Camisi'nin 11.12.2020 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 07.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

10 /33 Gazze kentindeki Al Halidi Camisi'nin 13.06.2016 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 20.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

11 /33 Gazze kentindeki El-Şatii Sağlık Merkezi'nin 30.01.2023 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 20.09.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

12 /33 Gazze kentindeki Gazze kentinin Eski Şehir bölgesinde Memlükler (1260-1517) döneminden kalma Paşa Sarayı'nın 24.10.2022 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 28.08.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

13 /33 Gazze kentindeki Gazze kentinin Eski Şehir bölgesinde Memlükler (1260-1517) döneminden kalma Paşa Sarayı'nın 24.10.2022 tarihinde çekilen fotoğrafı (üstte) ile, 28.08.2024 tarihinde çekilen fotoğrafında (altta) yıkım gözler önüne seriliyor.

14 /33 İsrail ordusunun kuşatma, baskın ve saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Gazze kentinde yer alan Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten sonra bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekilmişti. İsrail saldırılarının ardından hastane ve çevresindeki yerleşim yerlerinde gerçekleşen büyük tahribat ve yıkımın izleri görüntülendi.

15 /33 İsrail saldırılarının ardından hastane ve çevresindeki yerleşim yerlerinde gerçekleşen büyük tahribat ve yıkımın izleri görüntülendi.

16 /33 İsrail saldırılarının ardından hastane ve çevresindeki yerleşim yerlerinde gerçekleşen büyük tahribat ve yıkımın izleri görüntülendi.

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23 /33 İsrail ordusunun kuşatma, baskın ve saldırılarına hedef olan Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların bir çoğu yıkıldı. Bölgede yaşayan Filistinliler, yıkılan binaların enkazı arasında zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

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