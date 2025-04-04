Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu Hüseyin Cemil el-Hardan isimli Filistinli hayatını kaybetti. Hardan için Cenin'de cenaze töreni düzenlendi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kızılay ekipleri İsrail askerlerinin Cenin kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Cemil el-Hardan'ın naaşını teslim aldı.
İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olan Hardan'ın naaşı Cenin Devlet Hastanesine nakledildi.
Hardan'ın hayatını kaybetmesiyle İsrail ordusunun Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda ölen Filistinli sayısı 36'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.