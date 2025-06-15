Katil İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor. Gazze ketindeki Filistinliler, tankerlerle dağıtılan suyu bidonlara doldurarak günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
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