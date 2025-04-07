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Katil İsrail'in gece boyunca Gazze'ye saldırdı: 17 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in gece boyunca Gazze'ye saldırdı: 17 kişi hayatını kaybetti

11:597/04/2025, Pazartesi
AA
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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini bombaladı. Saldırıda, Naffar ailesine ait bir ev hedef alındı. Saldırı sonucu bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. Bölge sakini Filistinliler, hasar gören evi inceledi.

Ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci, 6 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı.

Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında biri gazeteci 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı saldırıda 6'sı gazeteci olmak üzere 9 kişi de yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırılarda ölen Filistinlilerden 6'sının kadın, 4'nün de çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

#İsrail
#Gazze
#Han Yunus
#Filistin

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