Katil sürüsü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nde "Kelh ailesi"nin evine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.
Han Yunus'un orta kesiminde el-Ketibe bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu yine 11 kişi yaşamını yitirirken, bölgede yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara İsrail askeri araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli öldü, saldırıda yaralananlar oldu.
Sivil savunma ekipleri Refah kentinde saldırıların ardından enkazdan 3 kişinin naaşını çıkardı, henüz onlarca kişinin enkaz altında çıkarılmayı beklediği belirtildi.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut Apartmanları İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.
Bombardıman sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.
Yerel kaynakların ifadesine göre, kentin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin doğusunda bulunan Ebu Oreyf bölgesinde bir grup Filistinli, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda yaranan oldu.
Deyr Belah'ın doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail uçakları ve insansız hava araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.
Yine Deyr Belah'taki Hikr el-Cami bölgesini İsrail topçularının hedef alması sonucu bir Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.
Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden 32 Filistinlinin naaşının kendilerine ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, cenazeleri ulaşanların isim listesi de verildi.