Katil sürüsü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor

Han Yunus'un orta kesiminde el-Ketibe bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu yine 11 kişi yaşamını yitirirken, bölgede yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara İsrail askeri araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli öldü, saldırıda yaralananlar oldu.