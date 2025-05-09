Kenya dünya üzerindeki en büyük 'vahşi göçü' bekliyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya, her yıl milyonlarca vahşi hayvanın hep birlikte Tanzanya'nın Serengeti düzlüklerinden başlayıp, Kenya'nın devasa safari toprakları Maasai Mara bölgesine kadar yaptığı "büyük göç yolculuğu"na hazırlanıyor.

1 /63 Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı aslan, leopar, çita, fil, zürafa, zebra ve antilop gibi vahşi yaşam hayvanlarının onlarca çeşidine ev sahipliği yapıyor.



2 /63 Milyonlarca vahşi yaşam hayvanı her yıl, Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan başlayıp Kenya sınırları içindeki doğal yaşam alanı Maasai Mara bölgesine göç ediyor.

3 /63 Milyonlarca vahşi yaşam hayvanı her yıl, Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan başlayıp Kenya sınırları içindeki doğal yaşam alanı Maasai Mara bölgesine göç ediyor.

4 /63 Kenya'da bir süre kalan milyonlarca hayvan burada kuraklık baş göstermeye başlayınca yeniden Tanzanya'daki Serengeti düzlüklerine dönüyor.

5 /63 Yüzlerce yıldır tekrarlanan bu göç, her yıl yaşanıyor.

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