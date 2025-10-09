Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kıyamet gibi! 207 mm yağış felakete dönüştü: Halong kâbusu hızla ilerliyor

Kıyamet gibi! 207 mm yağış felakete dönüştü: Halong kâbusu hızla ilerliyor

12:289/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gökyüzü karardı, adalar sulara gömüldü... Pasifik Okyanusu üzerinde ilerleyen Halong Tayfunu, Japonya’nın güneyindeki Izu Adaları’nda tarihin en yüksek yağışını getirdi. Şiddetli rüzgarlar ve dev dalgalar, bölgeyi adeta felaket bölgesine çevirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde yer alan Izu Adaları için bölgeyi etkisi altına alan Halong Tayfunu nedeniyle "şiddetli yağış uyarısı" yapıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kanagava eyaletinde balık tutan 3 kişinin dev dalgalar tarafından sürüklendiği, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo News'e göre, Halong Tayfunu, Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeydoğu yönünde ilerliyor.


Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Izu Adaları'nı kapsayan bölgede "şiddetli yağış uyarısı" yayımladı.

Ajans verilerine göre, ada grubundan Hachijo Adası'na 3 saatlik süreçte düşen yağış miktarı 207 milimetreye ulaştı.

Bu, bölgede şimdiye kadar ölçülen en yüksek yağış miktarı olarak kaydedildi.

Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle yüzlerce bölge sakini tahliye merkezlerine sığındı.


Öte yandan, polis tarafından yapılan açıklamada, Kanagava eyaletinde balık tutan 3 kişinin dev dalgalar tarafından sürüklendiği, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#Halong Tayfunu
#Japonya
#Izu Adaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?