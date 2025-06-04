Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Almanya'da bomba alarmı: Bütün şehir tahliye edildi

Almanya'da bomba alarmı: Bütün şehir tahliye edildi

15:434/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Almanya'nın Köln kentinde, ikinci dünya savaşı’ndan kalan 3 patlamamış bomba bulundu. bombaların imhası öncesi 20 binden fazla kişi evlerinden çıkarıldı, köprüler kapatıldı, tren seferleri durduruldu. şehirde savaş günlerini andıran bir güvenlik operasyonu başlatıldı.

Üç bomba imha edilecek

Köln’de Deutz bölgesinde tespit edilen, ABD yapımı üç patlamamış bomba, Almanya’nın hâlâ İkinci Dünya Savaşı'nın mirasıyla yüzleştiğini gözler önüne serdi. Köln Belediyesi, bombaların etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlattı.


Tahliye başladı

Yetkililer, bombaların imha sürecine geçmeden önce Deutz'ta bulunan yaklaşık 1 kilometrekarelik alandaki tüm yerleşim yerlerini boşaltma kararı aldı. Toplamda 20 binden fazla kişi, güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Saatler süren belirsizlik

Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının gün içinde tamamlanması planlanırken, net bir saat verilmedi. Kontrol süresinin uzunluğu, tahliye edilen vatandaşların güvenli bölgelere ulaşmasını öncelikli hale getirdi.



Otellerden hastanelere kadar boşaltıldı

Tahliye edilen yerler arasında 58 otel, okullar, müzeler, hastaneler, huzurevleri ve bakımevleri de yer aldı. Ayrıca tren seferleri iptal edilirken, Ren Nehri üzerindeki köprüler geçici olarak trafiğe kapatıldı. Şehir adeta sessizliğe büründü.

Merkezde güvenlik ön planda

Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, şehir merkezinin Avrupa'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, böyle bir alanda yürütülen operasyonun taşıdığı riske dikkat çekti. Tahliye edilen binaların tümünün tek tek kontrol edildiği açıklandı.

Almanya’da yüzlerce bomba hâlâ bulunuyor

Uzmanlara göre, Almanya’da toprak altında hâlâ binlerce patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor. Özellikle büyük şehirlerde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında bu bombalara sıkça rastlanıyor ve kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

#Almanya
#bomba
#İkinci Dünya Savaşı
#imha çalışlması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Volvo zirveyi terk etti, tahta başkası oturdu: Dünyanın en güvenilir otomobilleri açıklandı!