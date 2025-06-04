Almanya'nın Köln kentinde, ikinci dünya savaşı’ndan kalan 3 patlamamış bomba bulundu. bombaların imhası öncesi 20 binden fazla kişi evlerinden çıkarıldı, köprüler kapatıldı, tren seferleri durduruldu. şehirde savaş günlerini andıran bir güvenlik operasyonu başlatıldı.
Üç bomba imha edilecek
Köln’de Deutz bölgesinde tespit edilen, ABD yapımı üç patlamamış bomba, Almanya’nın hâlâ İkinci Dünya Savaşı'nın mirasıyla yüzleştiğini gözler önüne serdi. Köln Belediyesi, bombaların etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlattı.
Tahliye başladı
Yetkililer, bombaların imha sürecine geçmeden önce Deutz'ta bulunan yaklaşık 1 kilometrekarelik alandaki tüm yerleşim yerlerini boşaltma kararı aldı. Toplamda 20 binden fazla kişi, güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Saatler süren belirsizlik
Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının gün içinde tamamlanması planlanırken, net bir saat verilmedi. Kontrol süresinin uzunluğu, tahliye edilen vatandaşların güvenli bölgelere ulaşmasını öncelikli hale getirdi.
Otellerden hastanelere kadar boşaltıldı
Tahliye edilen yerler arasında 58 otel, okullar, müzeler, hastaneler, huzurevleri ve bakımevleri de yer aldı. Ayrıca tren seferleri iptal edilirken, Ren Nehri üzerindeki köprüler geçici olarak trafiğe kapatıldı. Şehir adeta sessizliğe büründü.
Merkezde güvenlik ön planda
Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, şehir merkezinin Avrupa'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, böyle bir alanda yürütülen operasyonun taşıdığı riske dikkat çekti. Tahliye edilen binaların tümünün tek tek kontrol edildiği açıklandı.
Almanya’da yüzlerce bomba hâlâ bulunuyor
Uzmanlara göre, Almanya’da toprak altında hâlâ binlerce patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor. Özellikle büyük şehirlerde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında bu bombalara sıkça rastlanıyor ve kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.