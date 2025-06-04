Merkezde güvenlik ön planda

Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, şehir merkezinin Avrupa'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, böyle bir alanda yürütülen operasyonun taşıdığı riske dikkat çekti. Tahliye edilen binaların tümünün tek tek kontrol edildiği açıklandı.