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Kuzey Kore ABD'de Trump'ın göreve başlamasından sonraki ilk füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore ABD'de Trump'ın göreve başlamasından sonraki ilk füze denemesini gerçekleştirdi

07:3926/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
IHA
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Kuzey Kore, su altından fırlatılan güdümlü bir stratejik seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Son silah testi, ABD'de Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana ilk olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kore, ABD'de Donald Trump yönetiminin göreve başlamasının ardından ilk füze denemesini gerçekleştirdi.

Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, su altından fırlatılan güdümlü bir stratejik seyir füzesinin ülke lideri Kim Jong Un öncülüğünde başarılı bir şekilde denendiği bildirildi.

Füzenin belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarılan açıklamada, fırlatmanın komşu ülkelerin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı vurgulandı.

Füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, savaşı caydırmayı hedefleyen savunma teknolojilerinin giderek daha mükemmel hale geldiğini belirterek, silah geliştirme çalışmalarını sorumlu bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

#Kuzey Kore
#Donald Trump
#ABD

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