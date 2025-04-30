Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni savaş gemisi ilk test atışını gerçekleştirdi

Kuzey Kore yönetimi, geçtiğimiz hafta denize indirdiği 5 bin tonluk yeni savaş gemisinin füze ve top sistemlerinin ilk testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.
Füze denemeleri ve askeri tatbikatları ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore'den düşmanlarına "gözdağı" niteliğinde bir hamle daha geldi.
Kuzey Kore, "çok amaçlı destroyerinin" silah sistemini test etti.
Yapılan test atışlarında geminin süpersonik seyir füzesi, stratejik seyir füzesi, uçaksavar füzesi ve 127 mm'lik otomatik top sistemlerinin başarısının teyit edildiği aktarıldı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin liman kenti Nampho'daki test atışını yerinde izledi.
Bu kapsamda, "çok amaçlı destroyerin" silah sistemindeki güdümlü füze, uçaksavar füze ve gemideki otomatik silahlar gibi askeri mühimmat denendi.
Kim, "tehditlere karşı kendilerini savunmak için nükleer silahlanmanın güçlenmesi konusunda adım atılması gerektiğini" savundu.