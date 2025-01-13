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Los Angeles yangınlarında gündem olan boş su rezervuarları görüntülendi

Los Angeles yangınlarında gündem olan boş su rezervuarları görüntülendi

11:3813/01/2025, Pazartesi
AA
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<p>Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.</p>
Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde ve çevresinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarlarını görüntülendi.

#Los Angeles
#Orman Yangınları
#ABD

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