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Los Angeles'taki yangınlar sigorta şirketlerinin hisselerini de vurdu

Los Angeles'taki yangınlar sigorta şirketlerinin hisselerini de vurdu

07:2111/01/2025, Cumartesi
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<p>Los Angeles'ta 10 binden fazla yapının zarar gördüğü yangınlar, birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açtı.</p>
Los Angeles'ta 10 binden fazla yapının zarar gördüğü yangınlar, birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açtı.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle sigortalı zararların milyarlarca dolara ulaşması beklenirken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi.

Bölgedeki yüksek mülk değerleri nedeniyle sigortalı zararın milyarlarca dolara ulaşması beklenirken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı.

Yangınlarda sigortalı zararlar açısından en fazla risk altında olan sigorta şirketlerinden Allstate, Chubb ve Travelers'ın hisselerindeki düşüş öne çıktı.

ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers'ın hisseleri TSİ 23.30'da yüzde 3,80, Chubb'ın hisseleri yüzde 3,42 ve Allstate'in hisseleri yüzde 5,43 değer kaybetti.

Ayrıca, American International Group'un hisseleri yüzde 1,15 ve Mercury General'ın hisseleri yüzde 21,71 düştü.

JPMorgan tarafından dün yayımlanan bir analizde, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ve bu rakamın yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği belirtilmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada da Los Angeles'taki yangınların sigorta sektörü için önemli kayıplara neden olacağı bildirilmişti.

Açıklamada, ilk tahminlerin, yangınlardan etkilenen mülklerin nihai sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşacağına işaret ettiği aktarılmıştı.

Ayrıca analistler, milyarlarca dolarlık kayıpların California'nın halihazırda kırılgan olan konut sigortası piyasası üzerinde önemli bir baskı yaratabileceği konusunda uyarmıştı.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather ise California'daki yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın ilk belirlemelere göre 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini tahmin etmişti.

Öte yandan, eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan sigorta şirketlerinin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri de tartışma konusu olmuştu.

#ABD
#Orman Yangını
#Los Angeles

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