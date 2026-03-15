Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
NASA: Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuş tarihi belli oldu

11:2315/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis 2'nin nisan başında yapılmasının planlandığını duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis 2'nin en erken nisan başında yapılmasının planlandığını bildirdi. 

Açıklamada, görev için en erken tarihin 1 Nisan olarak öngörüldüğü ve roketin 19 Mart'ta yeniden fırlatma rampasına taşınmasının planlandığı kaydedildi.

NASA yetkilisi John Honeycutt, göreve ilişkin düzenlenen basın toplantısında, ‘Artemis 2’ misyonunun yüksek riskler barındırdığını belirtti. 

Honeycutt, “Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#NASA
#ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
#Artemis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
