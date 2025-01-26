Netanyahu ABD'ye gidiyor: İşte Trump'la yapılacak görüşmenin detayları

'Görüşme kritik öneme sahip'

İsrail medyasında, Netanyahu’nun bu ziyaretinin sadece İsrail için değil, Ortadoğu genelindeki dengeler için de kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Özellikle Suudi Arabistan ile normalleşme sürecinin, bölgede yeni ittifakların önünü açabileceği ve İran’a karşı daha geniş bir cephe oluşturabileceği yorumları yapılıyor. Netanyahu’nun Washington’daki temaslarının, İsrail’in bölgesel politikasında belirleyici bir rol oynayacağı ve uzun vadede Ortadoğu’daki güç dengelerini değiştirebileceği öne sürülüyor.