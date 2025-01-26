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Netanyahu ABD'ye gidiyor: İşte Trump'la yapılacak görüşmenin detayları

Netanyahu ABD'ye gidiyor: İşte Trump'la yapılacak görüşmenin detayları

Semih Kara
Semih Kara
10:2026/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Washington'daki kritik görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.</p>
Washington'daki kritik görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Gazze Kasabı Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump ile görüşecek. İsrail medyasına göre görüşmede Gazze'deki ateşkes, ABD'nin İsrail'e ağır bomba sevkiyatlarını kısıtlayan kararı iptal etmesi, Suudi Arabistan ile normalleşme, İran ile artan gerilim ve diğer bölgesel konular ele alınacak.

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, Washington'a gitmeyi planlıyor. İsrail merkezli Kanal 12, Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde Washington'a ziyaret düzenlemeye hazırlandığını yazdı. Haberde, planlanan görüşmeye dair önemli detaylar paylaşıldı.

Habere göre, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde İsrail'in bölgesel güvenlik politikaları, Suudi Arabistan ile yürütülen normalleşme süreci ve İran tehdidine karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak.

Trump bomba kısıtlamasını kaldırdı

Görüşmede, Washington'un İsrail'e uyguladığı kısmi silah kısıtlaması kararı da konuşulacak. ABD'de süren Gazze eylemleri sonrası Biden yönetimi, geçtiğimiz aylarda İsrail'e Mk-48 sevkiyatlarını kısıtlama kararı almıştı. ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, İsrail'e Mk-48'in de içerisinde bulunduğu ağır bomba sevkiyatlarına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

İran'a karşı kullanacak

Her biri yaklaşık bir ton ağırlığında olan Mk-84 bombaları, katil İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarında sıklıkla kullanılıyor. İsrail medyası, bu bombaların stratejik önemine dikkat çekerek, özellikle İran’daki askeri tesislere yönelik olası saldırılar için kullanılabileceğini öne sürdü.

Arap Yarımadası İsrail için kritik

İsrail medyasına göre, Netanyahu’nun Washington ziyaretinde Suudi Arabistan ile normalleşme süreci de görüşülecek. Habere göre, Netanyahu bu süreçte ABD’den daha fazla destek talep edecek. İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirerek bölgedeki diplomatik gücünü artırmayı ve bu sayede diğer Arap ülkeleriyle de yeni işbirliklerinin önünü açmayı hedefliyor.


Hamas'a karşı yardım isteyecek

İsrail medyası, Netanyahu-Trump görüşmesinin bir diğer ana başlığının Gazze’deki durum olduğunu yazdı. Habere göre soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’deki direniş gruplarına karşı daha sert askeri adımlar atmayı planlıyor. Netanyahu’nun, Trump’tan bu konuda açık bir destek almayı hedeflediği belirtiliyor.

İran'a karşı destek istiyor

Öte yandan, İran ile yaşanan gerilim de görüşmenin kritik başlıklarından biri olacak. İsrail basını, Netanyahu’nun İran’ın nükleer programı ve askeri faaliyetlerini durdurmak için daha sert uluslararası yaptırımlar talep edeceğini iddia etti. ABD’nin bu konuda İsrail’e geniş bir hareket alanı tanıyacağı ve olası bir askeri müdahaleye de zımni destek verebileceği öne sürülüyor.

Trump diplomasiden yana

İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Trump da ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Orta Doğu politikalarına daha fazla ağırlık verecek. Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "İsrail’in İran’daki askeri tesislere saldırmasına gerek kalmadan bu sorunları çözmek istiyoruz" sözleri, diplomatik yolların hala masada olduğuna işaret ediyor. Ancak İsrail basını, Netanyahu’nun bu konuda askeri seçeneği bir kenara bırakmaya yanaşmadığını ve Trump’ın desteğini arkasına alarak bölgedeki tehditleri bertaraf etmeyi amaçladığını vurguluyor.

'Görüşme kritik öneme sahip'

İsrail medyasında, Netanyahu’nun bu ziyaretinin sadece İsrail için değil, Ortadoğu genelindeki dengeler için de kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Özellikle Suudi Arabistan ile normalleşme sürecinin, bölgede yeni ittifakların önünü açabileceği ve İran’a karşı daha geniş bir cephe oluşturabileceği yorumları yapılıyor. Netanyahu’nun Washington’daki temaslarının, İsrail’in bölgesel politikasında belirleyici bir rol oynayacağı ve uzun vadede Ortadoğu’daki güç dengelerini değiştirebileceği öne sürülüyor.

#İsrail
#Kanal 12
#Donald Trump
#Netanyahu
#İran
#Suudi Arabistan

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