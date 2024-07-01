New York Post duyurdu: Sofranızdan acil kaldırın tütün kadar zehirliymiş

Sağlıklı beslenmek vücudunuz için önemlidir. Ancak bazen lezzetine dayanamayarak tükettiğiniz ve çok da zararlı olmadığını düşündüğünüz besinler vücudunuz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.Bağışıklığı korumak ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor.

Vücudunuzu korumak ve bağışıklık kazanmak için sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme biçimi uzun vadede hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bu sebeple sağlıksız besinlerden uzak durmanız gerekir. Ancak sofralardan eksik olmayan ve son derece sağlıksız olan bazı besinler de var. Bu besinler zamanla vücudunuza zarar veriyor ve pek çok hastalığı tetikliyor. ABD'li New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaştı.

1 / 21 Günümüz modern dünyasında hele ki şehirlerde yaşıyorsak sağlıklı beslenmek oldukça zor. ABD'li New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaştı.

2 / 21 Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etkiler yaratır. Bu sebeple sağlığı beslenmek önemlidir.

3 / 21 Sağlıklı beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini dengeli bir şekilde almayı ve zararlı yiyecekleri sınırlamayı içeren bir beslenme biçimidir.

Sağlıklı beslenme, genel sağlığınızı korumaya ve uzun vadede hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

4 / 21 İşte sağlıklı beslenmeyle ilgili bazı öneriler

Farklı besin gruplarından yeterli miktarda alarak dengeli bir beslenme sağlayın. Bunlar proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller içerir.

5 / 21 Farklı yiyeceklerden çeşitli besinleri içeren bir diyet oluşturun. Her gün farklı renklerde meyve ve sebzeleri tüketmek, farklı protein kaynaklarına sahip olmak önemlidir.

6 / 21 Porsiyonları kontrol edin ve aşırı yemekten kaçının. Kalori alımınızı ihtiyacınıza göre ayarlayın.

7 / 21 İşlenmiş ve hazır gıdalardan kaçının. Mümkünse taze, doğal ve organik yiyecekleri tercih edin.

8 / 21 Günde en az 8 su bardağı su içmeye çalışın. Su, vücut fonksiyonları için gereklidir.

9 / 21 Tuz ve şeker tüketimini sınırlayın. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon riskini artırabilir, aşırı şeker tüketimi ise obezite ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

10 / 21 Doymamış yağlar gibi sağlıklı yağları tercih edin. Bunlar avokado, zeytinyağı, fındık ve tohumlarda bulunur.

11 / 21 İyi protein kaynakları arasında tavuk, balık, yumurta, kırmızı et (az miktarda), baklagiller, tofu ve süt ürünleri bulunur.

12 / 21 Beyaz undan ziyade tam tahıllı ürünleri tercih edin. Tam tahıllar daha fazla lif ve besin değeri içerir.

13 / 21 Açlığınızı bastırmak için sağlıklı atıştırmalıklar seçin. Örneğin, fındık, yoğurt, meyve veya sebzeleri tercih edebilirsiniz.

14 / 21 Gün içinde düzenli aralıklarla yemek yemeye çalışın. Aç kalmamaya ve öğün atlamamaya özen gösterin.

15 / 21 Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Ancak herkesin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle kişisel sağlık durumunuzu ve hedeflerinizi dikkate alarak bir beslenme planı oluşturmak önemlidir.

16 / 21 Bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak da faydalı olabilir. Bunun yanı sıra bazı besinlerin vücut üzerinde pek çok olumsuz etkisi olduğu ortaya çıktı.

17 / 21 Bu besinler vücuda zarar veriyor

İşlenmiş et Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.



18 / 21 Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor. “Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor. Lago, “İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir” diyor.

19 / 21 Sosis “İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır.

20 / 21 Rafine karbonhidratlar Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Lago, “Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili” dedi.