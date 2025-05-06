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New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

08:276/05/2025, Salı
AA
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ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Met Gala etkinliğinin yakınlarında insanlar, Filistin yanlısı insanlar protesto gösterisi düzenledi.

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