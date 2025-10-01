Yeni Şafak
New York’un Bronx bölgesinde 17 katlı bina kısmen çöktü

19:081/10/2025, Çarşamba
ABD’nin New York kentinin Bronx bölgesindeki Alexander Bulvarı'nda bulunan 17 katlı bir apartmanda kısmi göçük oluştu. Acil durum alarmı verilen bölgede itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Bronx'ta yoksul ailelerin yaşadığı 17 katlı tuğla binanın bacasının sabah erken saatlerde yıkıldığı bildirildi.



Açıklamada, apartmanın 17 katı boyunca uzanan bacanın tuğlalarının binanın avlusunda büyük bir enkaz oluşturduğu belirtilerek, şimdiye kadar bir yaralanma veya can kaybına rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.



New York Şehri Konut İdaresi de bir sosyal konut projesi dahilinde inşa edilen ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı binadaki kısmi çöküşün nedeninin ve hasarın boyutunun araştırıldığını açıkladı.



New York Acil Durum Yönetimi ise tahliye edilen yüzlerce kişi için binaya yakın bir toplum merkezinin "geçici bir barınağa dönüştürüldüğünü" kaydetti.



