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Ölüm yolu: Gazze'de yerinden edilenler yardım için hayatlarını riske atıyor

Ölüm yolu: Gazze'de yerinden edilenler yardım için hayatlarını riske atıyor

23:0428/06/2025, Cumartesi
AA
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, “ölüm yolu” olarak bilinen güzergahta binlerce yerinden edilmiş Filistinli, gıda kolisi alabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, “ölüm yolu” olarak bilinen güzergahta binlerce yerinden edilmiş Filistinli, gıda kolisi alabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor. 

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, yoğun bombardıman ve keskin nişancı tehdidine rağmen sınırlı sayıdaki yardım noktasına ulaşmak için uzun mesafeler kat ediyor. 

Bazı Filistinliler, yardım kolilerini alarak kaldıkları bölgelere geri döndü.

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