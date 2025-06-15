Orta Doğu yanarken Trump doğum günü partisi verdi

Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, bu çerçevede başta Los Angeles olmak üzere göstericilere karşı ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri ve ABD'nin Gazze politikası gibi konular, “Krallara hayır günü” adı altında protesto edildi.