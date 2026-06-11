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Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu

10:1811/06/2026, جمعرات
AA
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İsrail’in sınırlı geçişlere izin verdiği Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne dönen bir grup Filistinli hasta ve yaralı Han Yunus kentine ulaştı. Mısır’da tedavi gören Filistinliler, refakatçileriyle birlikte otobüslerle Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi. Uzun süre ayrı kaldıkları yakınlarıyla bir araya gelen Filistinliler, hasret giderdi.

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